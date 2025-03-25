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Защитник Баварии может пропустить ближайший матч Бундеслиги

Германия

Хоть соперник не гранд

Защитник Баварии может пропустить ближайший матч Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Баварии" может пропустить ближайший матч Бундеслиги.

Альфонсо Дэвис получил повреждение в матче сборной Канады против США в Лиге Наций КОНКАКАФ. Защитник вернулся в расположение немецкого клуба и проходит тщательное обследование.

"Бавария" надеется, что защитник не получил серьезной травмы. Но он под вопросом на ближайший матч Бундеслиги против "Санкт-Паули".

Альфонсо Дэвиса заменили на 12-й минуте матча против США и приложили лёд к колену. К слову, сборная Канады в этом матче победила и заняла третье место в турнире.

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Защитник в данный момент провёл за "Баварию" 31 матч, в котором забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Владислав Прийменко
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