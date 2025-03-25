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Руководство Боруссии Д поставило Ковачу цель на конец сезона в Бундеслиге

Германия

Цель реальна, но справятся ли

Руководство Боруссии Д поставило Ковачу цель на конец сезона в Бундеслиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Боруссии Д" поставило тренеру Нико Ковачу цель на конец сезона в Бундеслиге.

По словам, Bild, боссы немецкого клуба сказали Нико Ковачу набрать минимум 18 баллов в последних 8 матчах сезона. Этого достаточно, чтобы попасть в Лигу Европы в следующем сезоне.

"Боруссия Д" последние матчи в Бундеслиге проведёт против "Майнца", "Фрайбурга", "Баварии", "Боруссии М", "Хоффенхайма", "Вольфсбурга", "Байера" и "Хольштайн Киля".

Также "Боруссия Д" продолжает участвовать в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала сыграет против "Барселоны".

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Сейчас "Шмели" занимают 11-е место с 35-ю набранными баллами после 26-ти туров.

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Боруссия (Дортмунд) Нико Ковач
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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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