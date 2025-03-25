Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Боруссии Д поставило Ковачу цель на конец сезона в Бундеслиге
Цель реальна, но справятся ли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Боруссии Д" поставило тренеру Нико Ковачу цель на конец сезона в Бундеслиге.
По словам, Bild, боссы немецкого клуба сказали Нико Ковачу набрать минимум 18 баллов в последних 8 матчах сезона. Этого достаточно, чтобы попасть в Лигу Европы в следующем сезоне.
"Боруссия Д" последние матчи в Бундеслиге проведёт против "Майнца", "Фрайбурга", "Баварии", "Боруссии М", "Хоффенхайма", "Вольфсбурга", "Байера" и "Хольштайн Киля".
Также "Боруссия Д" продолжает участвовать в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала сыграет против "Барселоны".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Шмели" занимают 11-е место с 35-ю набранными баллами после 26-ти туров.
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Миколенко: Мы не играем как топ-сборная, но поддержка у нас топовая. Однако есть некоторые "кадры"
- Костюк вылетела из турнира в Майами. Во втором сете Марта выигрывала 3:0
- Камбэк УПЛ, Забарный vs Холанд, Аргентина – Бразилия и Барса – Жирона. Расписание футбола на 24 – 30 марта
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО