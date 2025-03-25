  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Полузащитник Манчестер Юнайтед может вернуться в немецкий ТОП-клуб
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Манчестер Юнайтед может вернуться в немецкий ТОП-клуб

Германия

Предложение рассматривается всерьёз

Полузащитник Манчестер Юнайтед может вернуться в немецкий ТОП-клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может вернуться в немецкий ТОП-клуб.

Джейдон Санчо близок к возвращению в состав "шмелей". Источник, ссылаясь на Bild, пишет, что стремление полузащитника вернуться в немецкий топ-клуб зашло так далеко, что он попросил сменить клуб.

Сейчас Санчо принадлежит "Манчестер Юнайтед", но играет на правах аренды за "Челси". За лондонский клуб полузащитник сыграл 28 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что английский полузащитник играл в "Боруссии Д" с августа 2017 – июль 2021 года. Также Санчо был в клубе во второй части сезона 2023/24 на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

По теме
yellow-arrow
Руководство Боруссии Д поставило Ковачу цель на конец сезона в Бундеслиге
yellow-arrow
Английские и немецкие топ-клубы заинтересованы в подписании талантливого хавбека аутсайдера АПЛ
yellow-arrow
Защитник Баварии может пропустить ближайший матч Бундеслиги
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TransferMarkt
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости