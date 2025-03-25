Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может вернуться в немецкий ТОП-клуб.

Джейдон Санчо близок к возвращению в состав "шмелей". Источник, ссылаясь на Bild, пишет, что стремление полузащитника вернуться в немецкий топ-клуб зашло так далеко, что он попросил сменить клуб.

Сейчас Санчо принадлежит "Манчестер Юнайтед", но играет на правах аренды за "Челси". За лондонский клуб полузащитник сыграл 28 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

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Напомним, что английский полузащитник играл в "Боруссии Д" с августа 2017 – июль 2021 года. Также Санчо был в клубе во второй части сезона 2023/24 на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".