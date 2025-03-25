Хаби Алонсо хочет подписать в Байер Беллингема

Как сообщает издание Fichajes, Джоб Беллингем, младший брат суперзвезды "Реала" Джуда Беллингема, может перейти в "Байер" Хаби Алонсо.



Прогресс молодого футболиста не остался незамеченным, и немецкий клуб рассматривает его как перспективное усиление. В свои 19 лет Джоб утвердился как одна из надежд английского футбола. Его универсальность в полузащите идеально соответствует философии Хаби Алонсо, который особенно ценит динамичных и тактически грамотных футболистов.

Переговоры пока что на начальной стадии. Все будет зависеть от желания самого игрока и финансовых условий сделки.

Добавим, что в этом сезоне на счету Джоба 4 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро