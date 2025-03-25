Ключевой защитник "Баварии" вернулся к тренировкам в основной группе.

На тренировке мюнхенского гранда был замечен Ким Мин-Чже, получивший воспаления левого ахиллова сухожилия.

Ранее главный тренер Венсан Компани перед матчем с "Унион Берлином" сообщал. Что защитник будет отсутствовать в течение нескольких недель.

О проблемах южнокорейского футболиста в клубе знали, и тренер заявил, что нужно контролировать нагрузку и не перегружать игрока.

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В этом сезоне Ким Мин-Чже провёл 37 матчей "Баварии", в которых забил 3 гола.