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Ключевой защитник Баварии вернулся к тренировкам в основной группе
Рассчитывали на поздние сроки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник "Баварии" вернулся к тренировкам в основной группе.
На тренировке мюнхенского гранда был замечен Ким Мин-Чже, получивший воспаления левого ахиллова сухожилия.
Ранее главный тренер Венсан Компани перед матчем с "Унион Берлином" сообщал. Что защитник будет отсутствовать в течение нескольких недель.
О проблемах южнокорейского футболиста в клубе знали, и тренер заявил, что нужно контролировать нагрузку и не перегружать игрока.
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В этом сезоне Ким Мин-Чже провёл 37 матчей "Баварии", в которых забил 3 гола.
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