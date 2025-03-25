  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ключевой защитник Баварии вернулся к тренировкам в основной группе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой защитник Баварии вернулся к тренировкам в основной группе

Германия

Рассчитывали на поздние сроки

Ключевой защитник Баварии вернулся к тренировкам в основной группе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой защитник "Баварии" вернулся к тренировкам в основной группе.

На тренировке мюнхенского гранда был замечен Ким Мин-Чже, получивший воспаления левого ахиллова сухожилия.

Ранее главный тренер Венсан Компани перед матчем с "Унион Берлином" сообщал. Что защитник будет отсутствовать в течение нескольких недель.

О проблемах южнокорейского футболиста в клубе знали, и тренер заявил, что нужно контролировать нагрузку и не перегружать игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Ким Мин-Чже провёл 37 матчей "Баварии", в которых забил 3 гола.

По теме
yellow-arrow
Бавария нашла резервиста для своего главного бомбардира
yellow-arrow
Реал отказывается от трансфера дорогостоящего хавбека Челси в пользу таланта из Бундеслиги
yellow-arrow
Хаби Алонсо хочет подписать в Байер Беллингема
Бавария (Мюнхен) Ким Мин Чжэ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости