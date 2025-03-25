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Бавария нашла резервиста для своего главного бомбардира

Германия

Немецкий топ-клуб хочет подписать еще одного нападающего

Бавария нашла резервиста для своего главного бомбардира

Фото - picture alliance

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" нашла резервиста для главного бомбардира своей команды.

Как сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг, представители "красных" внимательно наблюдают за 23-летним нападающим "Штутгарта" Ником Волтемаде, которого в клубе рассматривают на роль резервиста для Гарри Кейна со следующего сезона. Его действующий контракт со "швабами" рассчитан до конца июня 2028 года, а также в соглашении отсутствует клаусула.

На счету Волтемаде 12 голов и 3 ассиста в 24 матчах на клубном уровне в текущем сезоне. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллионов евро.

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Отмечается, что 24-летний Йонатан Буркардт из "Майнца" является еще одним кандидатом в списке "Баварии". Макс Эберель и Кристоф Фройнд продолжают вести переговоры с другими клубами за кулисами.

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Напомним, что "Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 62 очка после 26-ти сыгранных туров.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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