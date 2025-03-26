Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Баварии вылетел на 6 месяцев из-за травмы
Удар для мюнхенцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации издания BILD, немецкий клуб будет вынужден обходиться без Альфонсо Дэвиса в течение шести месяцев. Причина – разрыв крестообразной связки, который 24-летний канадец получил в матче Лиги Наций КОНКАКАФ против США (2:1).
После того, как Дэвис покинул поле уже на 12-й минуте, ассистент главного тренера сборной Канады Мауро Биелло уверял, что ничего серьезного нет. Подобное говорил и CEO "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен, но после детального обследования в Мюнхене стало понятно худшее – разрыв крестообразной связки, что означает полугодовое отсутствие. Сезон для канадца уже завершен.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне на счету Дэвиса 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Аргентина разгромила Бразилию, но на Мундиаль вышла еще раньше
- Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...
- Защитник Динамо стал жертвой хакеров. Суркис предупреждает
- Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом