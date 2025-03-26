Звезда Баварии вылетел на 6 месяцев из-за травмы

По информации издания BILD, немецкий клуб будет вынужден обходиться без Альфонсо Дэвиса в течение шести месяцев. Причина – разрыв крестообразной связки, который 24-летний канадец получил в матче Лиги Наций КОНКАКАФ против США (2:1).

После того, как Дэвис покинул поле уже на 12-й минуте, ассистент главного тренера сборной Канады Мауро Биелло уверял, что ничего серьезного нет. Подобное говорил и CEO "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен, но после детального обследования в Мюнхене стало понятно худшее – разрыв крестообразной связки, что означает полугодовое отсутствие. Сезон для канадца уже завершен.

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Добавим, что в этом сезоне на счету Дэвиса 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах.