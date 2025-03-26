Беда не приходит одна. Еще один защитник Баварии получил тяжелую травму

На официальном сайте мюнхенской "Баварии" появилась информация о тяжелой травме еще одного защитника после того, как ранее стало известно о разрыве крестообразных связок колена у Альфонсо Дэвиса.

Известно, что 26-летний Дайо Упамекано выбыл на несколько недель из-за проблем с коленным суставом левой ноги.

Dayot Upamecano fällt lange aus.



Kämpf dich schnell wieder zurück, Upa! ????



???? https://t.co/Tl13F5blJO pic.twitter.com/ZX6p4xR0Dm — FC Bayern München (@FCBayern) March 26, 2025

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В текущем сезоне Дайо Упамекано провел 33 матча за "Баварию" во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.