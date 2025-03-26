Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария заинтересована в трансфере звезды ПСЖ
Имеют амбициозные планы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание BILD, вингер "ПСЖ" Брэдли Барколя может стать объектом амбициозного предложения от "Баварии".
Переход вингера выглядит сложной задачей, однако "Бавария" готова попробовать, поскольку клуб является большим поклонником игрока, и именно этот факт объясняет присутствие Венсана Компани на стадионе во время матча между "ПСЖ" и "Марселем" в начале этого месяца.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Мюнхенцы также следят за нападающим "Айнтрахта" Уго Экитике. Но чтобы реализовать амбициозный переход двух французов, "Бавария" должна продать своих игроков. Ожидается, что один из них – Кингсли Коман. Мюнхенцев также будут надеяться, что "Тоттенхэм" выкупит Матиса Теля, который играет за лондонцев на правах аренды.
Добавим, что в этом сезоне на счету Барколя 18 голов и 12 ассистов в 43-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят
- Детали травмы Таловерова, потенциальная замена для Пушича, поражение молодежи. Главные новости за 25 марта
- Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом