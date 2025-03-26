  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария заинтересована в трансфере звезды ПСЖ
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария заинтересована в трансфере звезды ПСЖ

Германия

Имеют амбициозные планы

Бавария заинтересована в трансфере звезды ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание BILD, вингер "ПСЖ" Брэдли Барколя может стать объектом амбициозного предложения от "Баварии".

Переход вингера выглядит сложной задачей, однако "Бавария" готова попробовать, поскольку клуб является большим поклонником игрока, и именно этот факт объясняет присутствие Венсана Компани на стадионе во время матча между "ПСЖ" и "Марселем" в начале этого месяца.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Мюнхенцы также следят за нападающим "Айнтрахта" Уго Экитике. Но чтобы реализовать амбициозный переход двух французов, "Бавария" должна продать своих игроков. Ожидается, что один из них – Кингсли Коман. Мюнхенцев также будут надеяться, что "Тоттенхэм" выкупит Матиса Теля, который играет за лондонцев на правах аренды.

Добавим, что в этом сезоне на счету Барколя 18 голов и 12 ассистов в 43-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

Читайте такжеЗвезда Баварии вылетел на 6 месяцев из-за травмы
По теме
yellow-arrow
Ральф Рангник может стать спортивным директором Боруссии Дортмунд
yellow-arrow
Защитник Байера размышляет о своем будущем в клубе
yellow-arrow
Беда не приходит одна. Еще один защитник Баварии получил тяжелую травму
Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Брэдли Барколя
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости