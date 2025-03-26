Бавария заинтересована в трансфере звезды ПСЖ

Как сообщает издание BILD, вингер "ПСЖ" Брэдли Барколя может стать объектом амбициозного предложения от "Баварии".

Переход вингера выглядит сложной задачей, однако "Бавария" готова попробовать, поскольку клуб является большим поклонником игрока, и именно этот факт объясняет присутствие Венсана Компани на стадионе во время матча между "ПСЖ" и "Марселем" в начале этого месяца.

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Мюнхенцы также следят за нападающим "Айнтрахта" Уго Экитике. Но чтобы реализовать амбициозный переход двух французов, "Бавария" должна продать своих игроков. Ожидается, что один из них – Кингсли Коман. Мюнхенцев также будут надеяться, что "Тоттенхэм" выкупит Матиса Теля, который играет за лондонцев на правах аренды.

Добавим, что в этом сезоне на счету Барколя 18 голов и 12 ассистов в 43-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.