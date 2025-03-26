  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ральф Рангник может стать спортивным директором Боруссии Дортмунд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ральф Рангник может стать спортивным директором Боруссии Дортмунд

Германия

Существует такая вероятность

Ральф Рангник может стать спортивным директором Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание BILD, Ральф Рангник может заменить Себастьяна Келя и стать новым спортивным директором "Боруссии Д" этим летом.

Рангник больше не доволен своей ролью главного тренера национальной сборной Австрии из-за конфликтов с руководителями. Бывший директор "РБ Лейпциг" может представить себя на должности спортивного директора в "Дортмунде".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В "Боруссии" понимают, что больше так продолжаться не может, и что летом необходимы изменения. В конце сезона состоится аналитическая встреча под председательством Ганса-Йоахима Ватцке, на которой будут приняты решения по назначениям на руководящие должности, а также вопрос главного тренера.

Относительно должности главного тренера, "Боруссия" хочет продолжить сотрудничество с Нико Ковачем. За короткий период работы он сделал команду более оборонно устойчивой. Она также стала создавать больше моментов у ворот соперника, однако сейчас "Боруссия" занимает 11-е место в Бундеслиге, и если результаты не улучшатся, будет трудно оправдать сохранение Ковача на посту.

Читайте такжеРуководство Боруссии Д поставило Ковачу цель на конец сезона в Бундеслиге
По теме
yellow-arrow
Защитник Милана может продолжить карьеру в Байере
yellow-arrow
Лидер Баварии и сборной Англии высказался о насыщенном календаре матчей
yellow-arrow
Бавария заинтересована в трансфере звезды ПСЖ
Боруссия (Дортмунд) Ральф Рангник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости