Ральф Рангник может стать спортивным директором Боруссии Дортмунд

Как сообщает издание BILD, Ральф Рангник может заменить Себастьяна Келя и стать новым спортивным директором "Боруссии Д" этим летом.

Рангник больше не доволен своей ролью главного тренера национальной сборной Австрии из-за конфликтов с руководителями. Бывший директор "РБ Лейпциг" может представить себя на должности спортивного директора в "Дортмунде".

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В "Боруссии" понимают, что больше так продолжаться не может, и что летом необходимы изменения. В конце сезона состоится аналитическая встреча под председательством Ганса-Йоахима Ватцке, на которой будут приняты решения по назначениям на руководящие должности, а также вопрос главного тренера.

Относительно должности главного тренера, "Боруссия" хочет продолжить сотрудничество с Нико Ковачем. За короткий период работы он сделал команду более оборонно устойчивой. Она также стала создавать больше моментов у ворот соперника, однако сейчас "Боруссия" занимает 11-е место в Бундеслиге, и если результаты не улучшатся, будет трудно оправдать сохранение Ковача на посту.