Защитник Милана может продолжить карьеру в Байере

Как сообщает издание BILD, из-за предстоящего ухода Джонатана Та в конце сезона, "Байер" уже определился с потенциальной заменой – защитник "Милана" и сборной Германии Малик Тиау. 23-летний футболист ранее выступал в их молодежной команде и готов вернуться в Германию.

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Его контракт с "Миланом" действует до 2027 года, но итальянский клуб хочет определиться с будущим своего центрального защитника как можно быстрее. Текущее девятое место "россонери" в Серии A и возможный пропуск еврокубков могут повлиять на это решение.

Переход в "Байер" может повысить шансы Тиау на попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2026. Кроме того, летом "Байер" покинет Одилон Косунну, который перейдет в "Аталанту". Полученные средства с его трансфера помогут профинансировать покупку Тиау. "Милан" ожидает получить за 23-летнего защитника около 25 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 1 гол и 1 ассист в 27 матчах за "Милан" во всех турнирах.