  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Защитник Милана может продолжить карьеру в Байере
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Милана может продолжить карьеру в Байере

Германия

Открыт к возвращению в Германию

Защитник Милана может продолжить карьеру в Байере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание BILD, из-за предстоящего ухода Джонатана Та в конце сезона, "Байер" уже определился с потенциальной заменой – защитник "Милана" и сборной Германии Малик Тиау. 23-летний футболист ранее выступал в их молодежной команде и готов вернуться в Германию.

Читайте такжеЛидер Байера покинет клуб в конце сезона

Его контракт с "Миланом" действует до 2027 года, но итальянский клуб хочет определиться с будущим своего центрального защитника как можно быстрее. Текущее девятое место "россонери" в Серии A и возможный пропуск еврокубков могут повлиять на это решение.

Переход в "Байер" может повысить шансы Тиау на попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2026. Кроме того, летом "Байер" покинет Одилон Косунну, который перейдет в "Аталанту". Полученные средства с его трансфера помогут профинансировать покупку Тиау. "Милан" ожидает получить за 23-летнего защитника около 25 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 1 гол и 1 ассист в 27 матчах за "Милан" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Лидер Баварии и сборной Англии высказался о насыщенном календаре матчей
yellow-arrow
Ральф Рангник может стать спортивным директором Боруссии Дортмунд
yellow-arrow
Бавария заинтересована в трансфере звезды ПСЖ
Байер (Леверкузен) Милан Малик Тиав
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости