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Агент звёздного футболиста Баварии нашёл виновных в травме игрока
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент звёздного футболиста "Баварии" нашёл виновных в травме игрока.
Представитель защитника мюнхенского клуба Альфонсо Дэвиса обвинил национальную сборную Канады и тренера Джесси Марша.
Ник Хуосек заявил, что Дэвис не должен был играть в матче за третье место против США, поскольку у него было повреждение.
"Он не должен был играть в товарищеском матче за третье место против США. Я был удивлен, что он вышел в стартовом составе, потому что он заявил, что не сможет выйти в стартовом составе", - сказал агент.
Несмотря на нежелание футболиста, тренер Джесси Марш всё же выпустил Дэвиса в старте и тот на 12-й минуте получил травму. Хуосек раскритиковал тренера.
"По моему мнению, ему следовало бы более тщательно оценить ситуацию; этой серьезной травмы можно было бы избежать на 100 процентов. До того, как приехать в Канаду, Джесси Марш работал профессиональным тренером на самом высоком уровне в Европе.
Поэтому он должен знать, что нельзя рисковать с игроком, если он не чувствует себя готовым и подает сигнал, что не может играть", - сказал агент Дэвиса.
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Напомним, что Альфонсо Дэвис из-за разрыва крестообразных связок колена вылетел минимум на полгода.
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