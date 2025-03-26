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Агент звёздного футболиста Баварии нашёл виновных в травме игрока

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Агент звёздного футболиста Баварии нашёл виновных в травме игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент звёздного футболиста "Баварии" нашёл виновных в травме игрока.

Представитель защитника мюнхенского клуба Альфонсо Дэвиса обвинил национальную сборную Канады и тренера Джесси Марша.

Ник Хуосек заявил, что Дэвис не должен был играть в матче за третье место против США, поскольку у него было повреждение.

"Он не должен был играть в товарищеском матче за третье место против США. Я был удивлен, что он вышел в стартовом составе, потому что он заявил, что не сможет выйти в стартовом составе", - сказал агент.

Несмотря на нежелание футболиста, тренер Джесси Марш всё же выпустил Дэвиса в старте и тот на 12-й минуте получил травму. Хуосек раскритиковал тренера.

"По моему мнению, ему следовало бы более тщательно оценить ситуацию; этой серьезной травмы можно было бы избежать на 100 процентов. До того, как приехать в Канаду, Джесси Марш работал профессиональным тренером на самом высоком уровне в Европе.

Поэтому он должен знать, что нельзя рисковать с игроком, если он не чувствует себя готовым и подает сигнал, что не может играть", - сказал агент Дэвиса.

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Напомним, что Альфонсо Дэвис из-за разрыва крестообразных связок колена вылетел минимум на полгода.

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Бавария (Мюнхен) Канада Альфонсо Дэвис
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Владислав Прийменко
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