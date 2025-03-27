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Травмированный вингер немецкого топ-клуба в ближайшее время приступит к индивидуальным тренировкам
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Травмированный вингер немецкого топ-клуба в ближайшее время приступит к индивидуальным тренировкам.
Новичок "РБ Лейпциг" Антонио Нуса близок к восстановлению. В начале февраля норвежский футболист получил травму колена в матче Бундеслиги против "Санкт-Паули".
Если всё пойдёт по плану, он ещё сможет вернуться на поле в этом сезоне.
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Антонио Нуса сыграл в 32-х матчах "быков", в которых забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.
Норвежский футболист присоединился к "РБ Лейпцигу" из "Брюгге" в августе 2024 года. Сумма трансфера составила 21 млн евро.
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