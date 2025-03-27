Бавария хочет подписать молодую звезду клуба Бундеслиги

"Бавария" уже начала работать над летними трансферами, и одним из приоритетных вариантов для немецкого гранда стал словенский нападающий Беньямин Шешко. 21-летний форвард, который присоединился к "РБ Лейпциг" летом 2023 года, привлек внимание спортивного руководства мюнхенцев, возглавляемого Максом Эберлем и Кристофом Фройндом.

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Как сообщает BILD, опыт Эберля и Фройнда в структурах Red Bull может стать преимуществом в потенциальном переходе Шешко, ведь считается, что эта пара способна убедить словенца провести сезон под присмотром Гарри Кейна, прежде чем взять на себя роль основного форварда. Есть предположение, что Кейн вернется в Англию в 2026 году или даже этим летом.

Одним из факторов, который может упростить переход Шешко на "Альянц Арену", является якобы достигнутая между игроком и руководством "Лейпцига" договоренность о возможном трансфере за сумму около 70 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 17 голов и 6 ассистов в 36 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.