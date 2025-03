Бавария сыграет против Санкт-Паули в специальной футболке

"Бавария" объявила о своем участии в Международных неделях борьбы с расизмом и кампании DFL "Вместе! Остановим ненависть. Будем командой".

Поэтому в субботнем матче против "Санкт-Паули" игроки "Баварии" выйдут на поле в специальных футболках. Клуб заменит логотип спонсора Deutsche Telekom на лозунг "Красный против расизма".

To mark the International Weeks Against Racism and the DFL's "Together! Stop Hate. Be a Team" campaign matchday, FC Bayern will wear a special shirt against FC St. Pauli on Saturday. Main sponsor Deutsche Telekom logo will be replaced by the slogan "Red against racism" pic.twitter.com/YxjyooZwxw