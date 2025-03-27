Бывшему главе RFEF грозит 15,5 лет тюрьмы

Бывшему президенту Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхелю Марии Вильяру грозит 15,5 лет заключения по обвинению в коррупции, мошенничестве и присвоении средств.

Вильяр фигурирует в "Деле Соула", расследующем ряд контрактов, заключенных Федерацией во время его пребывания в должности. В течение десяти лет, с 2007 по 2017 год, прокуратура проводила расследование по заключению контрактов с компаниями, которые организовывали товарищеские матчи для Федерации футбола Испании.

В деле также фигурирует сын Вильяра, Горка Вильяр, который, по данным следствия, выступал посредником в этих сделках. Ему грозит 7 лет заключения.