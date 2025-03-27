Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшему главе RFEF грозит 15,5 лет тюрьмы
Коррупционный скандал в испанском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar Ortiz/Europa Press
Бывшему президенту Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхелю Марии Вильяру грозит 15,5 лет заключения по обвинению в коррупции, мошенничестве и присвоении средств.
Вильяр фигурирует в "Деле Соула", расследующем ряд контрактов, заключенных Федерацией во время его пребывания в должности. В течение десяти лет, с 2007 по 2017 год, прокуратура проводила расследование по заключению контрактов с компаниями, которые организовывали товарищеские матчи для Федерации футбола Испании.
В деле также фигурирует сын Вильяра, Горка Вильяр, который, по данным следствия, выступал посредником в этих сделках. Ему грозит 7 лет заключения.
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- Арне Слот просит руководство Ливерпуля подписать звезду Байера
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО