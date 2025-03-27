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Бывшему главе RFEF грозит 15,5 лет тюрьмы

Германия

Коррупционный скандал в испанском футболе

Бывшему главе RFEF грозит 15,5 лет тюрьмы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar Ortiz/Europa Press

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Бывшему президенту Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхелю Марии Вильяру грозит 15,5 лет заключения по обвинению в коррупции, мошенничестве и присвоении средств.

Вильяр фигурирует в "Деле Соула", расследующем ряд контрактов, заключенных Федерацией во время его пребывания в должности. В течение десяти лет, с 2007 по 2017 год, прокуратура проводила расследование по заключению контрактов с компаниями, которые организовывали товарищеские матчи для Федерации футбола Испании.

В деле также фигурирует сын Вильяра, Горка Вильяр, который, по данным следствия, выступал посредником в этих сделках. Ему грозит 7 лет заключения.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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