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Опорник Баварии возвращается к легким тренировкам после болезни
У футболиста была диагностирована железистая лихорадка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Баварии" Александар Павлович приступил к легким тренировкам после болезни. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
У футболиста была диагностирована железистая лихорадка, из-за которой он пропустил последние матчи команды. Медицинский штаб "Баварии" тщательно следит за процессом восстановления игрока, чтобы минимизировать риск рецидива.
По словам Плеттенберга, Павлович чувствует себя хорошо и стремится вернуться на поле до конца сезона.
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