Опорник Баварии возвращается к легким тренировкам после болезни

Опорный полузащитник "Баварии" Александар Павлович приступил к легким тренировкам после болезни. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

У футболиста была диагностирована железистая лихорадка, из-за которой он пропустил последние матчи команды. Медицинский штаб "Баварии" тщательно следит за процессом восстановления игрока, чтобы минимизировать риск рецидива.

По словам Плеттенберга, Павлович чувствует себя хорошо и стремится вернуться на поле до конца сезона.