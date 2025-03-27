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Опорник Баварии возвращается к легким тренировкам после болезни

Германия

У футболиста была диагностирована железистая лихорадка

Опорник Баварии возвращается к легким тренировкам после болезни

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Баварии" Александар Павлович приступил к легким тренировкам после болезни. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

У футболиста была диагностирована железистая лихорадка, из-за которой он пропустил последние матчи команды. Медицинский штаб "Баварии" тщательно следит за процессом восстановления игрока, чтобы минимизировать риск рецидива.

По словам Плеттенберга, Павлович чувствует себя хорошо и стремится вернуться на поле до конца сезона.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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