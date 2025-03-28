Бавария планирует досрочно вернуть из аренды шестерых игроков для Клубного ЧМ-2025

По информации Kicker, "Бавария" планирует пересмотреть аренды шестерых своих игроков во время предстоящего Клубного чемпионата мира в США. Формирование состава на первый розыгрыш турнира стало сложной задачей для немецкого гранда перед началом сборов в Орландо 14 июня.

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Kicker сообщает, что основная стратегия "Баварии" будет заключаться в досрочном возвращении арендованных игроков, чтобы дать им шанс проявить себя в июньском турнире. Спортивный директор клуба Макс Эберль и руководитель селекционного отдела Кристоф Фройнд сосредоточились на том, чтобы как можно быстрее оформить их возвращение.

Игроки, которых мюнхенцы планируют вернуть:

Пауль Ваннер ("Хайденхайм");

Франс Кретциг ("Хайденхайм");

Брайан Сарагоса ("Осасуна");

Арийон Ибрагимович ("Лацио");

Матис Тель ("Тоттенхэм");

Адам Азну ("Реал Вальядолид").

Следующие недели станут решающими для определения будущего этих шести футболистов, которые могут получить шанс закрепиться в составе "Баварии" из-за участия в Клубном чемпионате мира.