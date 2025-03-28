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Байер - Бохум. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Байер - Бохум: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.03.25 ⋊ Чемпионат Германии на UA-Футбол
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Бундеслига возвращается после международной паузы. В первом поединке 27-го тура чемпионата Германии претендент на чемпионство "Байер" примет дома одного из аутсайдеров турнирной таблицы "Бохум".
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Бундеслига, 27-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Бохум 21:30
Трансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Баєр - БохумСмотреть трансляцию
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