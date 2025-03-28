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Байер - Бохум. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Байер - Бохум: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.03.25 ⋊ Чемпионат Германии на UA-Футбол

Байер - Бохум. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига возвращается после международной паузы. В первом поединке 27-го тура чемпионата Германии претендент на чемпионство "Байер" примет дома одного из аутсайдеров турнирной таблицы "Бохум".

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Бундеслига, 27-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бохум 21:30

Трансляция – Setanta Sports

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