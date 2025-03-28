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Легенда Баварии может продолжить карьеру в МЛС

Германия

Приближается конец совместной истории

Легенда Баварии может продолжить карьеру в МЛС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Томас Мюллер и "Бавария" могут вскоре разойтись после многолетней совместной истории. Футболист получает заманчивые предложения из США, что открывает возможность его ухода из клуба.

Игрок, который стал ключевой частью многих успехов "Баварии" за последнее десятилетие, все еще занимает важную роль в раздевалке, но его участие в матчах постепенно уменьшается. В связи с этим, несколько команд МЛС проявили большой интерес к нему.

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Мюллер всегда ассоциировался с преданностью "Баварии", клубу, за который он выступает с начала своей профессиональной карьеры. Однако возможность попробовать свои силы в другой лиге, с менее требовательным стилем жизни и футбола, может его заинтересовать. Развязка этой истории будет зависеть от нескольких факторов, в частности от желания самого игрока и позиции мюнхенцев относительно его дальнейшего пребывания в клубе.

Добавим, что в этом сезоне на счету 35-летнего немца 8 голов и 4 ассиста в 34-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) МЛС
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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