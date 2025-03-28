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Главный тренер Баварии высказался накануне матча Бундеслиги

Германия

Вспомнил и о травмированных 

Главный тренер Баварии высказался накануне матча Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился мыслями о предстоящем матче с "Санкт-Паули".

"Я провел неделю, изучая "Санкт-Паули". Это команда, которая пропускает очень мало. Они опасны в атаке, даже если забили не так много голов. Они часто входят в штрафную площадь и имеют много энергии. Также они умеют прессинговать. Главное – подойти к игре с уважением и полной уверенностью в собственных силах. Мы хотим показать свою лучшую игру. Мотивация на этот матч точно есть", – сказал Компани.

Его также спросили о потерях Альфонсо Дэвиса и Дайо Упамекано из-за серьезных травм.

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"Жаль, что Альфонсо и Дайо не с нами в такой важный период сезона. В этом сезоне мы уже сталкивались с кадровыми проблемами и всегда находили решения. Надеюсь, это еще больше сплотит команду. Надо быстро сфокусироваться на том, что можем контролировать. Мы в ситуации, когда отступать некуда. Сделаем все возможное, чтобы достичь своих целей.

Что касается поиска решений в таких ситуациях, то все начинается задолго до травм – каждый должен чувствовать свою важность. Игроки, которые выходят на поле сейчас, уже имеют достаточно опыта. Потери не впервые случаются в этом сезоне. Конечно, сначала это неприятная новость, но потом надо двигаться вперед. Те, кто травмировался, получают всю необходимую поддержку. Но нет оправданий – мы должны играть и побеждать", – сказал Компани.

Добавим, что матч между "Баварией" и "Санкт-Паули" состоится в субботу, 29 марта, в 16:30 по киевскому времени.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Санкт-Паули (Гамбург)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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