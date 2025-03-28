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Бавария начала процесс переговоров о продлении контракта со своим защитником

Германия

Передумали

Бавария начала процесс переговоров о продлении контракта со своим защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" начала процесс переговоров о продлении сотрудничества со своим защитником.

Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, между 31-летним Эриком Даером и представителями клуба уже начались конкретные переговоры относительно подписания нового контракта, ведь его действующее соглашение истекает в конце июня 2026 года. Разговоры между представителями футболиста и руководством "красных" продвигаются положительно.

Известно, что стороны близки к достижению договоренности несмотря на то, что они находятся на начальной стадии.

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В этом сезоне Эрик Дайер принял участие в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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