Звезда РБ Лейпциг планирует покинуть клуб после завершения текущего сезона

Как сообщает издание BILD, шансы Беньямина Шешко остаться в "РБ Лейпциг" еще на один сезон являются минимальными, поскольку все признаки указывают на его уход этим летом.

В контракте словенского нападающего прописана клаусула, которая сейчас составляет 70 миллионов евро, но может вырасти до 80 миллионов до конца сезона. В то же время Шешко имеет действующий контракт с клубом до 2029 года.

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Несмотря на нестабильные выступления на поле, 21-летний форвард считает, что уже готов сделать следующий шаг в карьере. Единственным условием, которое могло бы заставить его остаться в команде, является выход "Лейпцига" в Лигу чемпионов.

Шешко привлек внимание "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Милана", а также "Баварии". Однако переход в мюнхенский клуб почти исключен, ведь игрок не хочет быть запасным вариантом для Гарри Кейна и требует гарантий игрового времени.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 17 голов и 6 ассистов в 36 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.