Бавария нацелилась на подписание нападающего Ливерпуля

Как сообщает издание Fichajes, Коди Гакпо может провести свои последние месяцы в составе "Ливерпуля". 25-летний вингер стал одной из главных трансферных целей "Баварии", которая стремится усилить атакующую линию перед новым сезоном.

"Бавария" оценила универсальность и талант Гакпо и, по информации источников, готова предложить за него около 90 миллионов евро. Это может заставить руководство "Ливерпуля" задуматься, особенно если клуб решит перестроить свою атакующую линию.

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Переход будет зависеть от готовности "Ливерпуля" к переговорам, а также от самого Гакпо. Если "Бавария" продолжит давить и сохранит свое предложение, трансфер может получить развитие в ближайшее время.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гакпо 16 голов и 6 ассистов в 40 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.