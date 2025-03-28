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Тренер Баварии высказался о борьбе за трофей Бундеслиги с Байером
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями относительно борьбы за титул чемпиона Бундеслиги с "Байером".
"Мы настроены на то, что у нас одинаковое количество очков. Мы предполагаем, что "Леверкузен" выиграет все свои игры, и что мы также должны выиграть все игры. Лучше всего перезагрузить все и предположить, что "Байер" выиграет восемь игр. Тогда вы должны выиграть восемь игр. Это хорошее давление. Это должно быть нашим менталитетом на финальные игры", - сказал Компани.
Добавим, что сейчас "Бавария" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, команда имеет 62 очка. Вторая позиция - "Байера" (56 баллов).
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