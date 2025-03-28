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Бавария рассматривает возможность подачи судебного иска против сборной Канады из-за травмы защитника
Похоже, клуб будет судиться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" возмущена действиями тренера сборной Канады, который выпустил на поле защитника Альфонсо Дэвиса, который имел проблемы с коленом, в матче против США. В результате этого решения игрок получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.
"Я не знаю, как объяснить, что тренер сборной выпускает очевидно травмированного игрока на поле после 12-часового перелета. Это просто немыслимое нарушение всех медицинских протоколов", - заявил исполнительный директор "Баварии“ Ян-Кристиан Дрезен.
"Бавария" рассматривает возможность подачи судебного иска против сборной Канады с требованием выплаты компенсации за травму Дэвиса.
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