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Бавария не планирует продлевать контракт со своим легендарным игроком

Германия

Похоже, эпоха Мюллера в Баварии подходит к концу

Бавария не планирует продлевать контракт со своим легендарным игроком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда "Баварии" Томас Мюллер, вероятно, покинет клуб этим летом.

По информации Кристиана Фалька, руководство немецкой команды не планирует предлагать 35-летнему нападающему продление контракта, который истекает 30 июня этого года. Это означает, что уже 1 июля Мюллер станет свободным агентом и сможет искать новое место работы.

Напомним, что Томас выступает за первую команду "Баварии" с 2009 года.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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