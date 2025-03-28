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Бавария не планирует продлевать контракт со своим легендарным игроком
Похоже, эпоха Мюллера в Баварии подходит к концу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Баварии" Томас Мюллер, вероятно, покинет клуб этим летом.
По информации Кристиана Фалька, руководство немецкой команды не планирует предлагать 35-летнему нападающему продление контракта, который истекает 30 июня этого года. Это означает, что уже 1 июля Мюллер станет свободным агентом и сможет искать новое место работы.
Напомним, что Томас выступает за первую команду "Баварии" с 2009 года.
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