Бавария не планирует продлевать контракт со своим легендарным игроком

Легенда "Баварии" Томас Мюллер, вероятно, покинет клуб этим летом.

По информации Кристиана Фалька, руководство немецкой команды не планирует предлагать 35-летнему нападающему продление контракта, который истекает 30 июня этого года. Это означает, что уже 1 июля Мюллер станет свободным агентом и сможет искать новое место работы.

Напомним, что Томас выступает за первую команду "Баварии" с 2009 года.