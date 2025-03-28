Бундеслига. Байер – Бохум 3:1. Дожали в заключительные полчаса

Бундеслига, 27-й тур

БайАрена, Леверкузен

Байер – Бохум 3:1

Голы: Гарсия 20, Бонифейс 60, Адли 87 – Пасслак 26

"Бохум" не смог во второй раз в сезоне отобрать очки у "Байера". Хотя после побед над "Баварией" и "Боруссией" Дортмунд в последних 5 турах ожидания от аутсайдера были высоки. Хотя стартовый час они ожидания оправдывали и сдерживали прошлогоднего чемпиона.

"Бохум" дисциплинированно оборонялся и не летел вперед большими силами при первой возможности. Для них это абсолютно нетипично, но на финальном отрезке сезоне иначе никак. Охотились за ничейным отскоком и вполне солидно отзащищались в первые 45-60 минут. За первый тайм хозяева не смогли создать ни одного настоящего шанса, а их дуэт форвардов Шик-Бонифейс остался в изоляции.

Но один раз Алейш Гарсия все же проявил себя. Нашел зазор между линий и шикарно положил ударом издали. На фоне травмы Виртца и еще двух десяток ему довелось связывать игру впереди. Выходило не очень, но гол компенсировал недостатки в игре. Но до перерыва Джака неудачно скинул на вратаря, после чего Пасслак положил настоящий шедевр слету.

Во втором тайме "Байер" снова застрял в оборонительных порядках соперника, но нашел альтернативный путь. На этот раз сработал стандарт, и снова блистал Гарсия. Алейш шикарно вырезал навес на дальнюю, откуда Инкапье выкатил Бонифейсу на пустые ворота. А в самом конце Адли убежал в контратаку и снял все вопросы после второго ассиста Паласиоса в игре. 3:1. Леверкузен не впечатляет, но заканчивает сезон профессионально.

Байер: Градецки – Инкапье, Та, Мукиеле – Гримальдо, Гарсия, Паласиос, Джака, Фримпонг (Артур, 88) – Шик (Адли, 71), Бонифейс (Буэндиа, 88)

Бохум: Хорн – Хольтманн (Брошински, 75), Виттек, Ордец, Эрманн, Пасслак – Краус, Сиссоко, Беро – Масурас, Хофманн (Боаду, 75)