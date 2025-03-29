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Проснулись во втором тайме. Байер – Бохум 3:1. Видео голов и обзор матча

Германия

Результат есть

Проснулись во втором тайме. Байер – Бохум 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Байер" обыграл "Бохум" в домашнем поединке 27-го тура чемпионата Германии.

Первый тайм завершился со счетом 1:1, а во второй половине встречи подопечные Хаби Алонсо забили в ворота соперника два гола.

В турнирной таблице "Байер" приблизился к "Баварии" на расстояние в три очка.

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Бундеслига, 27-й тур

"БайАрена", Леверкузен

"Байер" – "Бохум" 3:1

Голы: Гарсия 20, Бонифейс 60, Адли 87 – Пасслак 26

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