Германия
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Проснулись во втором тайме. Байер – Бохум 3:1. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" обыграл "Бохум" в домашнем поединке 27-го тура чемпионата Германии.
Первый тайм завершился со счетом 1:1, а во второй половине встречи подопечные Хаби Алонсо забили в ворота соперника два гола.
В турнирной таблице "Байер" приблизился к "Баварии" на расстояние в три очка.
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Бундеслига, 27-й тур
"БайАрена", Леверкузен
"Байер" – "Бохум" 3:1
Голы: Гарсия 20, Бонифейс 60, Адли 87 – Пасслак 26
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