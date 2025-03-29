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Спортивный директор Байера рассказал о будущем главного тренера в клубе

Германия

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Спортивный директор Байера рассказал о будущем главного тренера в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Байера" рассказал о будущем главного тренера в клубе.

Саймон Рольфес после матча с "Бохумом" выразил оптимизм в дальнейшем сотрудничестве с Хаби Алонсо.

"У Хаби контракт до 2026 года. Он сказал, что больше ничего нет. Когда мы разговариваем, я не жду, что он скажет на пресс-конференции. Мы знаем, что он думает.

У него есть контракт, и он очень счастлив. Я предполагаю, что все останется так, как есть", — объяснил Рольфес.

Напомним, что известен об интересе к Хаби Алонсо некоторых европейских клубов, в частности мадридского "Реала".

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"Байер" победил "Бохум" со счётом 3:1 в матче Бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице с 59-ю баллами.

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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