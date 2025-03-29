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Спортивный директор Байера рассказал о будущем главного тренера в клубе
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Байера" рассказал о будущем главного тренера в клубе.
Саймон Рольфес после матча с "Бохумом" выразил оптимизм в дальнейшем сотрудничестве с Хаби Алонсо.
"У Хаби контракт до 2026 года. Он сказал, что больше ничего нет. Когда мы разговариваем, я не жду, что он скажет на пресс-конференции. Мы знаем, что он думает.
У него есть контракт, и он очень счастлив. Я предполагаю, что все останется так, как есть", — объяснил Рольфес.
Напомним, что известен об интересе к Хаби Алонсо некоторых европейских клубов, в частности мадридского "Реала".
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"Байер" победил "Бохум" со счётом 3:1 в матче Бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице с 59-ю баллами.
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