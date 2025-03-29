Спортивный директор "Байера" рассказал о будущем главного тренера в клубе.

Саймон Рольфес после матча с "Бохумом" выразил оптимизм в дальнейшем сотрудничестве с Хаби Алонсо.

"У Хаби контракт до 2026 года. Он сказал, что больше ничего нет. Когда мы разговариваем, я не жду, что он скажет на пресс-конференции. Мы знаем, что он думает.

У него есть контракт, и он очень счастлив. Я предполагаю, что все останется так, как есть", — объяснил Рольфес.