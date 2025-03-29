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Где-то мы уже это видели. Немецкий ТОП-клуб заинтересовался звёздным полузащитником клубом Русина

Германия

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Где-то мы уже это видели. Немецкий ТОП-клуб заинтересовался звёздным полузащитником клубом Русина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий ТОП-клуб заинтересовался звёздным полузащитником клубом Русина.

"РБ Лейпциг" серьёзно заинтересован в полузащитнике "Сандерленда" Джобе Беллингеме. По информации журналиста Sky Sports Germany Флориана Плеттенберга, "быки" уже провели предварительные переговоры о возможном летнем трансфере.

Преградой может стать стоимость футболиста. "РБ Лейпциг" считает его слишком дорогим.

В этом сезоне Джоб Беллингем сыграл в 34-х матчах Чемпионшипа, в которых отметился 4-мя голами и тремя голевыми передачами. Контракт футболиста с клубом действителен до 2028 года.

TransferMarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.

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Напомним, что Назарий Русин принадлежит "Сандерленду" и проводит вторую часть в хорватском "Хайдуке" на правах аренды.

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Сандерленд РБ Лейпциг Джоб Беллингем
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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