Лишь одного футболиста не опередил. Харри Кейн отметился достижением Бундеслиги

Харри Кейн отметился достижением Бундеслиги.

Английский нападающий в матче чемпионата Германии забил "Санкт-Паули" на 17-й минуте. Таким образом, Кейн забивал всем 19-ти клубам Бундеслиги.

В истории Бундеслиги только Мирослав Клозе встречался с 28-ю клубами Бундеслиги и забивал им всем.

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В этом сезоне Харри Кейн забил в чемпионате Германии 22 гола (на момент написания новости) и сделал 8 голевых передач.