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Лишь одного футболиста не опередил. Харри Кейн отметился достижением Бундеслиги

Германия

Не каждый сможет

Лишь одного футболиста не опередил. Харри Кейн отметился достижением Бундеслиги

Новина українською

Харри Кейн отметился достижением Бундеслиги.

Английский нападающий в матче чемпионата Германии забил "Санкт-Паули" на 17-й минуте. Таким образом, Кейн забивал всем 19-ти клубам Бундеслиги.

В истории Бундеслиги только Мирослав Клозе встречался с 28-ю клубами Бундеслиги и забивал им всем.

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В этом сезоне Харри Кейн забил в чемпионате Германии 22 гола (на момент написания новости) и сделал 8 голевых передач.

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Харри Кейн
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Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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