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Бундеслига. Дубль Сане, самоустранение Лейпцига и суперважная победа Хайденхайма
Бавария прерывает серию неудач, РБЛ сливается из борьбы за топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" вернулась на победную тропу, после двух осечек перестреляв гостей из "Санкт-Паули". Гамбургцы были так зациклены на Мусиале, что получили по 2 результативных действия от всех его партнеров по атаке. На самом деле аутсайдеры хорошо держались в первый час, но индивидуальные ошибки сломали игру (ван дер Хейден и Дзвигала привезли по одному). Сане оформил дубль, у Кейна 1+1, у Олисе – два ассиста и предголевая.
Титул от "Баварии" никуда не денется, но оборона настораживает. Трижды пропустили от "Бохума" и еще 3 получили от двух команд с худшим xG по сезону – "Униона" и "Санкт-Паули". Дэвис и Упамекано в лазарете, подменявший последнего Дайер результативно ошибся в первом тайме. Обоим на подмену был Ито, но он сломался и "Бавария" доигрывала матч вдесятером.
Очередную игру провалил "РБ Лейпциг", уступив в Менхенгладбахе. Девятая осечка в 11 турах от "быков" позволила "Боруссии" перегнать их в таблице после личной встречи. В довольно открытом матче случился всего один гол и он был на счету Плеа. Теперь Гладбах пятый и всего в 2 пунктах от ЛЧ, хотя и "Майнц", и "Айнтрахт" имеют по поединку в запасе.
"Хайденхайм" выиграл вторую игру кряду! Вслед за домашней победой над "Хольштайном" (3:1) в игре за 6 очков отскочив в "Вольфсбурге". В последний раз две кряду команда Франка Шмидта брала в двух стартовых турах. Суперважная победа, учитывая, что впереди игры с "Байером", "Айнтрахтом", "Баварией" и "Штутгартом", в которых претендовать на очки будет трудно.
"Вердер" разгромил на выезде "Хольштайн" и окончательно снял все вопросы о сохранении прописки в элите. 10-я победа в кампании была достигнута в фирменном контратакующем стиле. Наконец точный удар Андрея Крамарича с пенальти принес "Хоффенхайму" ничью с "Аугсбургом", и второй пункт в трех турах. Хорват стал первым, кто забил "фуггерам" в 7 последних турах. +5 от зоны вылета должны помочь "Хоффенхайму" избежать кошмара.
Бундеслига. 27-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Санкт-Паули 3:2
Голы: Кейн 17, Сане 53, 71 – Саад 27, Рицка 90+3
Бавария: Урбиг – Геррейру (Ито, 58), Ким, Дайер, Лаймер (Станишич, 85) – Горецка (Пальинья, 46), Киммих – Сане, Мусиала (Гнабри, 78), Олисе – Кейн (Мюллер, 85)
Санкт-Паули: Василь – ван дер Хейден, Немет, Дзвигала (Меткалф, 60) – Трой, Смит, Ирвайн, Салиакас (Рицка, 82) – Синани (Сисей, 83), Вайсхаупт – Саад (Афолаян 72)
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – РБ Лейпциг 1:0
Гол: Плеа 56
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Хайденхайм 0:1
Гол: Пирингер 16 (п)
Киль, Хольштайн-Арена
Хольштайн – Вердер 0:3
Голы: Дукш 25, Агу 59, Грюлль 90+3
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Аугсбург 1:1
Голы: Крамарич 71 (п) – Эссенде 46
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