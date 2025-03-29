  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. 11 часов без пропущенных. Голкипер Аугсбурга повторил историческое достижение
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

11 часов без пропущенных. Голкипер Аугсбурга повторил историческое достижение

Германия

Таких рекордсменов было немного

11 часов без пропущенных. Голкипер Аугсбурга повторил историческое достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сегодняшнем матче 27 тура Бундеслиги "Хоффенхайм" дома сыграл против "Аугсбурга" со счетом 1:1. "Фугеры" пропустили на 71 минуте после удара Андре Крамарича с пенальти.

Этот гол в ворота "Аугсбурга" в чемпионате Германии стал первым с 1 февраля – тогда защитник самих же "фугеров" Бенкс отметился автоголом в свои ворота.

После этого шесть матчей подряд подопечные Торупа оставляли свои ворота сухими. В общей сложности эта серия пересекла отметку в 11 часов.

Как сообщает статистический портал Opta, голкипер "Аугсбурга" Финн Дамен стал лишь пятым вратарем в истории немецкого чемпионата, оформившим такое достижение. Добавим, что за этот период он записал в свой актив 23 сейва.

Сейчас "фуггеры" находятся на восьмом месте в Бундеслиге.

По теме
yellow-arrow
Сане оформил собственный бомбардирский рекорд в Бундеслиге
yellow-arrow
Бундеслига. Дубль Сане, самоустранение Лейпцига и суперважная победа Хайденхайма
yellow-arrow
Лишь одного футболиста не опередил. Харри Кейн отметился достижением Бундеслиги
Хоффенхайм (Зинсхайм) Аугсбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости