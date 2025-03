11 часов без пропущенных. Голкипер Аугсбурга повторил историческое достижение

В сегодняшнем матче 27 тура Бундеслиги "Хоффенхайм" дома сыграл против "Аугсбурга" со счетом 1:1. "Фугеры" пропустили на 71 минуте после удара Андре Крамарича с пенальти.

Этот гол в ворота "Аугсбурга" в чемпионате Германии стал первым с 1 февраля – тогда защитник самих же "фугеров" Бенкс отметился автоголом в свои ворота.

После этого шесть матчей подряд подопечные Торупа оставляли свои ворота сухими. В общей сложности эта серия пересекла отметку в 11 часов.

Как сообщает статистический портал Opta, голкипер "Аугсбурга" Финн Дамен стал лишь пятым вратарем в истории немецкого чемпионата, оформившим такое достижение. Добавим, что за этот период он записал в свой актив 23 сейва.

