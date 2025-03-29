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11 часов без пропущенных. Голкипер Аугсбурга повторил историческое достижение
Таких рекордсменов было немного
Getty Images/Global Images Ukraine
В сегодняшнем матче 27 тура Бундеслиги "Хоффенхайм" дома сыграл против "Аугсбурга" со счетом 1:1. "Фугеры" пропустили на 71 минуте после удара Андре Крамарича с пенальти.
Этот гол в ворота "Аугсбурга" в чемпионате Германии стал первым с 1 февраля – тогда защитник самих же "фугеров" Бенкс отметился автоголом в свои ворота.
После этого шесть матчей подряд подопечные Торупа оставляли свои ворота сухими. В общей сложности эта серия пересекла отметку в 11 часов.
Как сообщает статистический портал Opta, голкипер "Аугсбурга" Финн Дамен стал лишь пятым вратарем в истории немецкого чемпионата, оформившим такое достижение. Добавим, что за этот период он записал в свой актив 23 сейва.
11 - Finn Dahmen has gone 11 hours without conceding a goal in the Bundesliga. He is the fifth different keeper in Bundesliga history to reach this mark. Wall. pic.twitter.com/ma0LBqacEm— OptaFranz (@OptaFranz) March 29, 2025
Сейчас "фуггеры" находятся на восьмом месте в Бундеслиге.
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