Сане оформил собственный бомбардирский рекорд в Бундеслиге

В матче 27 тура Бундеслиги "Бавария" и "Санкт-Паули" сыграли со счетом 3:2. Дубль в составе "пивоваров" оформил Лерой Сане.

В общей сложности на его счету девять голов в текущем сезоне чемпионата Германии. Это лучший результат в течение одной кампании в его карьере. Об этом сообщает Opta.

Статистический портал также добавляет, что для Сане это четвертый дубль в Бундеслиге.

4&9 - Leory Sané scored his fourth brace in the Bundesliga today against FC St. Pauli and has now scored nine goals this BL season, a new personal record for him. Top-form. pic.twitter.com/FlGiBmjlyx