  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Сане оформил собственный бомбардирский рекорд в Бундеслиге
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сане оформил собственный бомбардирский рекорд в Бундеслиге

Германия
Обновлено

С третьей попытки

Сане оформил собственный бомбардирский рекорд в Бундеслиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 27 тура Бундеслиги "Бавария" и "Санкт-Паули" сыграли со счетом 3:2. Дубль в составе "пивоваров" оформил Лерой Сане.

В общей сложности на его счету девять голов в текущем сезоне чемпионата Германии. Это лучший результат в течение одной кампании в его карьере. Об этом сообщает Opta.

Статистический портал также добавляет, что для Сане это четвертый дубль в Бундеслиге.

Раньше лучшим показателем Лероя в чемпионате Германии было восемь голов – его он достигал три раза. В общей сложности на его счету участие в восьми сезонах Бундеслиги: три – в составе “Шальке”, пять – в составе “Баварии”.

Сане – третий бомбардир мюнхенцев в текущем чемпионате. Выше его только Харри Кейн (22 гола) и Джамал Мусиала (11 голов).

По теме
yellow-arrow
11 часов без пропущенных. Голкипер Аугсбурга повторил историческое достижение
yellow-arrow
Бундеслига. Дубль Сане, самоустранение Лейпцига и суперважная победа Хайденхайма
yellow-arrow
Лишь одного футболиста не опередил. Харри Кейн отметился достижением Бундеслиги
Бавария (Мюнхен) Санкт-Паули (Гамбург) Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости