Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сане оформил собственный бомбардирский рекорд в Бундеслиге
С третьей попытки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27 тура Бундеслиги "Бавария" и "Санкт-Паули" сыграли со счетом 3:2. Дубль в составе "пивоваров" оформил Лерой Сане.
В общей сложности на его счету девять голов в текущем сезоне чемпионата Германии. Это лучший результат в течение одной кампании в его карьере. Об этом сообщает Opta.
Статистический портал также добавляет, что для Сане это четвертый дубль в Бундеслиге.
4&9 - Leory Sané scored his fourth brace in the Bundesliga today against FC St. Pauli and has now scored nine goals this BL season, a new personal record for him. Top-form. pic.twitter.com/FlGiBmjlyx— OptaFranz (@OptaFranz) March 29, 2025
Раньше лучшим показателем Лероя в чемпионате Германии было восемь голов – его он достигал три раза. В общей сложности на его счету участие в восьми сезонах Бундеслиги: три – в составе “Шальке”, пять – в составе “Баварии”.
Сане – третий бомбардир мюнхенцев в текущем чемпионате. Выше его только Харри Кейн (22 гола) и Джамал Мусиала (11 голов).
Популярное сейчас
- Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Россия насмехается над миротворческими усилиями мира". Зеленский - о массированной атаке на Украину
- Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
- "Надо уважать страну, где ты родился". Кварцяный прокомментировал скандал со Степановым
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет