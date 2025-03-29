Бундеслига. 27-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Парк

Айнтрахт – Штутгарт 1:0

Гол: Гетце 71

Удаление: Аль-Дахиль 59

"Айнтрахт" в тяжелой борьбе дожал "Штутгарт" и закрепился в топ-4, несмотря на недавнюю серию из 3 поражений кряду. Важное достижение команды Дино Топмеллера перед ключевыми матчами плей-офф Лиги Европы, которые не могут не сказаться на выступлениях на домашней арене. "Швабам" же трудно будет рассчитывать на борьбу за еврокубки после 6 матчей без побед в лиге. Время сосредоточиться на Кубке, где их ждет не менее кризисный Лейпциг в 1/2.

Убило интригу в матче удаление Аль-Дахиля, который сегодня лишь в 4-й раз вышел в старте и был вынужденной опцией из-за кадровых проблем гостей. Хотя именно "швабы" лучше начали игру и за счет активных действий на флангах создали пару полумоментов, включая удар Левелинга с угла вратарской после кросса Фюриха.

Но "орлы" постепенно погасили инициативу и до перерыва выровняли игру. Заставив соперника дважды выносить мяч с линии. Сначала это сделал Миттельштедт, вынув мяч из пустых ворот после контратаки с участием Кнауффа. А затем Шабо с Ельчем помогли остановить опасный корнер. "Айнтрахт" серьезно жалил на контратаках, но гости держались.

Если у гостей Демирович был изолирован от команды и провел игру в тени. То Экитике тоже был изолирован, но в выгодном свете – ему постоянно отправляли мячи под ситуации 1 в 1 против более медлительных соперников. Но поддержки тоже не хватало. Юго нужно было выдавать что-то экстраординарное, обыгрывая по паре соперников.

В итоге Экитике таки выдал пару блестящих действий. Ударил в штангу после сольного прохода, а Гетце не добил в пустые. А затем заработал решающее удаление за фол последней надежды. В итоге Гетце исправится и в идентичной ситуации попадет в пустые после рикошета от штанги, и принесет 3 очка своим 66-м голом в Бундеслиге. Напрягло только как Франкфурт закончил: нервно, во встречных атаках и с остротой у своих ворот.

Айнтрахт: Сантос – Браун, Теат (Аменда, 87), Кох, Кристенсен – Тута (Схири, 81), Ларссон (Хейлунд, 81) – Баойя (Шаиби, 87), Гетце, Кнауфф (Коллинз, 25) – Экитике

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт (Хакес, 77), Шабо, Аль-Дахиль, Ельч – Штиллер, Каразор – Фюрих (Вольтемаде, 61), Мийо (Хендрикс, 62), Левелинг (Ларсен, 78) – Демирович (Ундав, 78)