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Айнтрахт установил цену на будущую звезду. Игроком интересуются Арсенал, Ливерпуль и Ювентус
Летом покинет команду
Фото: twitter.com/PSG_inside
Журналист Флориан Плеттенберг поделился информацией о том, что текущий клуб Юго Экитик "Айнтрахт" на фоне переговоров агента французского нападающего с представителями разных клубов выставил ценник за игрока в размере 80 миллионов евро.
За Юго Экитике следят "Ювентус" и два клуба из АПЛ - "Арсенал" и "Ливерпуль".
Напомним, что 22-летний француз перешел в "Айнтрахт" летом 2024 года. За этот сезон в чемпионате Германии Экитике провел 26 матчей, отличившись 13 голами и 4 голевыми передачами. До "Айнтрахта" он выступал в "ПСЖ".
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