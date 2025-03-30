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Каждый специалист нашёл недостатки в поединке. Тренеры Баварии и Санкт-Паули высказались о матче между командами
У каждого тренера были свои цели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 27-м туре Бундеслиги встречались "Бавария" и "Санкт-Паули".
Тренер "Баварии" Венсан Компани отметил, что второй тайм был лучше первого. Но травма защитника на 58-й минуте подпортила впечатления.
"Санкт-Паули" были хорошо организованы на протяжении всего сезона. Они пропускают мало голов и создают мало моментов. В первом тайме мы им много позволили, но во втором тайме мы создали хорошие моменты. В целом я доволен результатом и нашей игрой. Но травма Хироки Ито, конечно, портит результат", - сказал Компани.
Тренер "Санкт-Паули" Александр Блессин сказал, что команда проявила свою смелость, но можно было добиться большего.
"Конечно, у нас были амбициозные цели, мы хотели быть смелыми. Нам удалось реализовать это на практике в течение больших периодов. Честно говоря, еще больше раздражает, что мы так облегчили им задачу, когда пропустили голы.
У нас все еще были хорошие моменты снова и снова, мы играли вертикально с небольшим количеством передач. Я думаю, что сегодня можно было бы добиться большего, но нам бы понадобилось немного удачи. Мы можем развивать игру, но мы не можем быть удовлетворены", - сказал Блессин.
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Напомним, что матч между "Баварией" и "Санкт-Паули" закончился со счётом 3:2. "Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице с 65-ю очками. "Санкт-Паули" - 15-й с 25-ю баллами.
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