Недавно же восстановился. Защитник Баварии выбыл на длительный срок

Защитник "Баварии" выбыл на длительный срок.

Немецкий гранд сообщил, что провёл сканирование защитника Хироки Ито. У футболиста обнаружился рецидив перелома правой плюсневой кости.

Член совета директоров по спорту Макс Эберл поддержал игрока и пожелал скорейшего восстановления.

"Новость об очередной серьезной травме Хироки очень сильно ударила по всем нам. Он только что оправился после месяцев реабилитации и теперь снова долго не сможет играть — мы едва ли можем себе представить, как он себя чувствует.

Он боец, и мы с нетерпением ждем его возвращения на поле. Держи голову выше, Хироки — ФК "Бавария" на твоей стороне.

После травм Альфонсо Дэвиса и Дайота Упамекано мы потеряли третьего защитника за короткий промежуток времени. Теперь мы еще больше объединим наши силы, чтобы продолжить добиваться наших целей", - сказал Эберл.