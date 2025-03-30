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Недавно же восстановился. Защитник Баварии выбыл на длительный срок

Германия

Только же восстановился

Недавно же восстановился. Защитник Баварии выбыл на длительный срок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Баварии" выбыл на длительный срок.

Немецкий гранд сообщил, что провёл сканирование защитника Хироки Ито. У футболиста обнаружился рецидив перелома правой плюсневой кости.

Член совета директоров по спорту Макс Эберл поддержал игрока и пожелал скорейшего восстановления.

"Новость об очередной серьезной травме Хироки очень сильно ударила по всем нам. Он только что оправился после месяцев реабилитации и теперь снова долго не сможет играть — мы едва ли можем себе представить, как он себя чувствует.

Он боец, и мы с нетерпением ждем его возвращения на поле. Держи голову выше, Хироки — ФК "Бавария" на твоей стороне.

После травм Альфонсо Дэвиса и Дайота Упамекано мы потеряли третьего защитника за короткий промежуток времени. Теперь мы еще больше объединим наши силы, чтобы продолжить добиваться наших целей", - сказал Эберл.

Защитник восстанавливался от перелома плюсневой кости с июля 2024 года по февраль 2025 года. Из-за этого футболист пропустил 37 матчей "Баварии" и сборной Японии.

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Напомним, что в матче против "Санкт-Паули" защитник вышел на 58-й минуте и покинул поле на 89-й минуте.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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