После трёх лет сотрудничества. РБ Лейпциг уволил главного тренера

"РБ Лейпциг" уволил главного тренера.

Немецкий клуб сообщил об увольнении Марко Розе с поста тренера команды. Управляющий директор клуба Марсель Шефер заявил, что отставка тренера связана с результатами команды.

"Мы верили в наше сотрудничество с Марко и его командой очень долго и до сих пор пытались сделать все, чтобы переломить ситуацию вместе. Учитывая развитие событий и продолжающееся отсутствие результатов, мы все твердо убеждены, что нам нужен новый импульс на оставшуюся часть кампании, чтобы достичь наших целей на сезон.

Мы хотели бы поблагодарить Марко и его тренерскую команду за последние два с половиной года, за успех, которого мы добились вместе, и за их преданность клубу", - сообщил Шефер.