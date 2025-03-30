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После трёх лет сотрудничества. РБ Лейпциг уволил главного тренера

Германия
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После трёх лет сотрудничества. РБ Лейпциг уволил главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" уволил главного тренера.

Немецкий клуб сообщил об увольнении Марко Розе с поста тренера команды. Управляющий директор клуба Марсель Шефер заявил, что отставка тренера связана с результатами команды.

"Мы верили в наше сотрудничество с Марко и его командой очень долго и до сих пор пытались сделать все, чтобы переломить ситуацию вместе. Учитывая развитие событий и продолжающееся отсутствие результатов, мы все твердо убеждены, что нам нужен новый импульс на оставшуюся часть кампании, чтобы достичь наших целей на сезон.

Мы хотели бы поблагодарить Марко и его тренерскую команду за последние два с половиной года, за успех, которого мы добились вместе, и за их преданность клубу", - сообщил Шефер.

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"РБ Лейпциг" в пяти последних матчах одержал победу над "Боруссией Д" и сыграл вничью с "Фрайбургом" и "Хайденхаймом". Последний матч против "Боруссии М" закончился поражением со счётом 0:1.

Марко Розе возглавил "РБ Лейпциг" в сентябре 2022 года и провёл с клубом 125 матчей.

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РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Владислав Прийменко
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