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Молодёжный Байер принимает Бохум. Вышел ли в старте Артём Степанов?
Матч начался в 14:00 по киевскому времени
Фото: bayer04fussball
Молодёжный "Байер" принимает "Бохум"
Артём Степанов вышел в стартовом составе "Байера" U19.
В этом сезоне Артём Степанов сыграл в 7-ми матчах Лиги А чемпионата U19, в которых забил 6 голов.
Также нападающий играл 11 матчей в группе F чемпионата U19. Он забил 10 голов и отдал одну голевую передачу.
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Напомним, что нападающий в сезоне 2024/25 дебютировал за основную команду "Байера" в Лиге Чемпионов. Это случилось в матче против "РБ Зальцбурга", в кототром Степанов вышел на 17 минут.
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Источник:Bayer 04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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