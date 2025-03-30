Немецкие СМИ сообщили о ситуации с контрактом Мюллера.

По информации Kicker, около двух недель назад между спортивным директором Максом Эберлем и окружением игрока уже состоялся разговор, в ходе которого Мюллеру сообщили о решении клуба.

Немецкий гранд не продлит контракт с футболистом. По словам источника, Мюллер хотел бы провести еще один сезон в клубе.

Ещё неизвестно, захочет ли Мюллер продолжить свою карьеру вне Мюнхена, но "Бавария" заинтересована, чтобы немецкий футболист перешел на другую должность после завершения карьеры – его считают идеальным представителем клуба.

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В этом сезоне Мюллер провёл 35 матчей за "Баварию", в которых забил 5 голов и сделал 5 ассистов.