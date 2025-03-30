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Артём Степанов отметился голом за молодёжный Байер. Видео
Продолжает разрывать молодёжную лигу
Фото: bayer04fussball
Украинский нападающий Артём Степанов отметился голом за молодёжный "Байер".
Степанов сравнял счёт в матче против "Бохума" U19. Футболисты "Байера" атаковали и пытались пробить, но удар оказался заблокированным. После хозяева попытались забить, но выбил вратарь.
Мяч в штрафной поймали футболист "Байера" и отдал на Степанова, который забил гол.
Видео момента:
Степанов продовжує забивати за "Баєр".— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 30, 2025
Відео: Bayer 04 pic.twitter.com/6VhweKt0ai
Повтор голу Степанова.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 30, 2025
Відео: Bayer 04 pic.twitter.com/IJgCVhI01v
Это восьмой гол нападающего в чемпионате.
В результате "Байер" U19 победил "Бохум" U19 со счётом 2:1. Последний гол "Байер" забил на 90+5-й минуте.
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