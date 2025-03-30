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Артём Степанов отметился голом за молодёжный Байер. Видео

Германия

Продолжает разрывать молодёжную лигу

Артём Степанов отметился голом за молодёжный Байер. Видео

Фото: bayer04fussball

Новина українською

Украинский нападающий Артём Степанов отметился голом за молодёжный "Байер".

Степанов сравнял счёт в матче против "Бохума" U19. Футболисты "Байера" атаковали и пытались пробить, но удар оказался заблокированным. После хозяева попытались забить, но выбил вратарь.

Мяч в штрафной поймали футболист "Байера" и отдал на Степанова, который забил гол.

Видео момента:

Это восьмой гол нападающего в чемпионате.

В результате "Байер" U19 победил "Бохум" U19 со счётом 2:1. Последний гол "Байер" забил на 90+5-й минуте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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