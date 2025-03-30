Артём Степанов отметился голом за молодёжный Байер. Видео

Украинский нападающий Артём Степанов отметился голом за молодёжный "Байер".

Степанов сравнял счёт в матче против "Бохума" U19. Футболисты "Байера" атаковали и пытались пробить, но удар оказался заблокированным. После хозяева попытались забить, но выбил вратарь.

Мяч в штрафной поймали футболист "Байера" и отдал на Степанова, который забил гол.

Видео момента:

Степанов продовжує забивати за "Баєр".



Відео: Bayer 04 pic.twitter.com/6VhweKt0ai — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 30, 2025

Повтор голу Степанова.



Відео: Bayer 04 pic.twitter.com/IJgCVhI01v — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 30, 2025

Это восьмой гол нападающего в чемпионате.

В результате "Байер" U19 победил "Бохум" U19 со счётом 2:1. Последний гол "Байер" забил на 90+5-й минуте.