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Стало известно, кто возглавит РБ Лейпциг

Германия

Официально

Стало известно, кто возглавит РБ Лейпциг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно, кто возглавит "РБ Лейпциг" после увольнения Марко Розе.

На официальном сайте "быков" сообщается о том, что 45-летний Жольт Лёв займет должность главного тренера команды до конца сезона. Ассистентом венгерского специалиста станет 53-летний Питер Кравиц, который до этого работал в тренерском штабе Юргена Клоппа в "Ливерпуле" и дортмундской "Боруссии".

Лёв имеет опыт работы помощником Томаса Тухеля в "ПСЖ", "Челси" и мюнхенской "Баварии". Также добавим, что Жольт уже работал в "Лейпциге" в период с 2015 по 2018 год в качестве ассистента главного тренера, входя в штаб Ральфа Газенгюттля и Ральфа Рангника.

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На данный момент "РБ Лейпциг" находится на шестом месте с 42 очками в турнирной таблице Бундеслиги, одержав лишь три победы в последних 12 матчах чемпионата Германии.

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Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Андрей Журба
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