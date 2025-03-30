Стало известно, кто возглавит "РБ Лейпциг" после увольнения Марко Розе.

На официальном сайте "быков" сообщается о том, что 45-летний Жольт Лёв займет должность главного тренера команды до конца сезона. Ассистентом венгерского специалиста станет 53-летний Питер Кравиц, который до этого работал в тренерском штабе Юргена Клоппа в "Ливерпуле" и дортмундской "Боруссии".

Zsolt Löw übernimmt Cheftrainer-Amt bis Saisonende



Der 45-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 und wird am Montag erstmals das Training leiten. Peter Krawietz unterstützt Löw als Co-Trainer in Leipzig.



Alle Infos ⬇️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 30, 2025

Лёв имеет опыт работы помощником Томаса Тухеля в "ПСЖ", "Челси" и мюнхенской "Баварии". Также добавим, что Жольт уже работал в "Лейпциге" в период с 2015 по 2018 год в качестве ассистента главного тренера, входя в штаб Ральфа Газенгюттля и Ральфа Рангника.

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На данный момент "РБ Лейпциг" находится на шестом месте с 42 очками в турнирной таблице Бундеслиги, одержав лишь три победы в последних 12 матчах чемпионата Германии.