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Бундеслига. Фрайбург – Унион 1:2. Берлинцы решают вопрос о выживании
Третья выездная победа в четырех матчах
Getty Images/Global Images Ukraine
Выездная форма "Униона" после нового года, судя по всему, спасет их в элите. Команда Штеффена Баумгарта добыла третью победу вдали от Берлина в 4 последних выездных матчах, увеличив отрыв от зоны переходных матчей до 8 пунктов. На дистанции из 7 туров при непростых календарях аутсайдеров – это фактически гарантия сохранения места в элите.
"Унион" этим вечером сделал то, что "Фрайбург" обычно делает с соперниками выше себя статусом – опустили до своего уровня. В ДНК обоих клубов надежный средний блок, гиперфокус на стандартах, тактическая дисциплина и любовь к единоборствах. Просто все это "Фрайбург" обычно исполняет на голову выше, имея более качественный состав. Но не сегодня.
"Фрайбург" предоставили мяч и территорию, с которыми они не знали, что делать. Также гости пытались избегать корнеров на свои ворота и аккуратно действовали в отборе на своей трети, опасаясь Грифо. И не зря. Буквально единственный такой фол закончился опаснейшим ударом Винченцо прямо в ближний угол.
Переломный момент случился в середине первого тайма. Хелер забил свой всего 3-й гол в кампании после того, как Триммель проспал его врывание на дальней. И после того, как упустили Грифо, уже с игры. Но не успел "Фрайбург" и минуту пожить с перевесом на табло, вспомнить о 6 сухих матчах в 7 турах, попробовать закрыться наглухо в ответ. Как прилетело от Хедиры ударом издали.
Все началось сначала, но больше гости не ошибались. И им даже посчастливилось вырваться вперед в дебюте второй половины. Скарке удивительно удачно вышел на фоне травмы Чжона и создал два момента для Илича. Второй серб реализовал. До финального свистка Грифо еще раз опасно пробьет из пределов штрафной, но на этом игра "Фрайбурга" закончилась. Вдобавок еще и потеряли непробиваемого Атуболу из-за травмы. 2:1. С такой атакой "Фрайбургу" в ЛЧ делать нечего. Как только защита стала подводить, их игра рассыпалась.
Бундеслига. 27-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Унион 1:2
Голы: Хелер 29 – Хедира 30, Илич 48
Фрайбург: Атуболу (Мюллер, 58) – Гюнтер (Бесте, 67), Линхарт, Гинтер, Сильдийя (Кюблер, 67)– Грифо, Остерхаге, Эггештайн (Манзамби, 86), Доан – Хелер (Динкчи, 58) – Грегорич
Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Юранович, Хаберер (Тузар, 85), Хедира, Триммель – Холлербах (Любичич, 85), Чжон Ву Ен (Скарке, 8, Шефер, 69) – Илич (Бенеш, 85)
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