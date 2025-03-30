Бундеслига. Боруссия Д – Майнц 3:1. Стандарты делают разницу

Бундеслига. 27-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Майнц 3:1

Голы: Байер 39, 72, Джан 42 – Небель 76

"Боруссия" прервала беспроигрышную серию "Майнца", длившуюся 6 туров. Успех команде Нико Ковача принесли наработки на корнерах и откровенно оборонительный план на игру, который, впрочем, был весьма успешно реализован. Забавно видеть как Дортмунд с таким уважением относиться к "карнавальникам", но по крайней мере они избрали рабочую стратегию на матч, которая принесла важные 3 пункта для борьбы за еврокубки.

"Боруссия" впервые в сезоне вышла с тройкой центрбеков сзади. Которую дополнял дуэт работяг-опорников Озджан – Гросс. Таким образом хозяева защитились и от перегрузов последней линии латералями, и нейтрализовали Надима Амири между линий. Впереди же была сделана ставка на быстрый дуэт Адейеми и Байера, которых из глубины поддерживал Брандт.

План не самый амбициозный, но работал в защите крайне исправно. "Майнц" вообще ничего не создал до перерыва, в кои-то веки их полностью перебегали и перебороли. А под конец тайма еще и растерзали их оборону, причем дважды. В первый раз сработала контратака. Брандт нашел в штрафной Байера. А тот после случайной стенки с Адейеми легко прошел обоих защитников и закатил в пустые. А затем включился неожиданный герой Нико Шлоттербек.

Нико никогда до сегодня не исполнял корнеры в Бундеслиге. Похоже, что зря. Его феноменальный кросс на дальнюю закончился голом Джана. А после перерыва не менее впечатляющий навес с углового замкнул Байер. Так что не удивляйтесь, когда увидите Шлоттербека при исполнении стандартов в следующий раз.

"Майнц" все равно держал приличную планку игры, несмотря на шокирующий разгромный счет на табло. И заслуженно размочил его после тонкой комбинации в чужой штрафной за четверть часа до конца. 3:1. "Боруссия" врывается в борьбу за еврокубки, а "Майнц" пока остается 4-м. Сегодня им ловить было в Дортмунде нечего.

Боруссия Д: Кобель – Шлоттербек, Джан, Антон (Бенсебаини, 90) – Рюэрсон, Озджан (Зюле, 79), Гросс, Коуту (Свенссон, 62) – Брандт (Чуквуэмека, 79) – Адейеми (Гиттенс, 90), Байер

Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Йенц, да Кошта – Видмер (Ферачниг, 66), Амири, Сано, Каси – Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 66), Небель – Буркардт (Вайпер, 71)