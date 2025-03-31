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Дубль Байера. Боруссия Д - Майнц 3:1. Видео голов и обзор матча
Слегка неожиданный результат, учитывая нынешнее положение дел
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" уверенно переиграла "Майнц" в 27-м туре чемпионата Германии.
Дубль за "шмелей" оформил Максимилиан Байер.
Таким образом, "Боруссия" прервала шестиматчевую беспроигрышную серию "Майнца" и вернулась в топ-10 турнирной таблицы.
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Бундеслига. 27-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия Д" – "Майнц" 3:1
Голы: Байер 39, 72, Джан 42 – Небель 76
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