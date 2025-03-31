  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Дубль Байера. Боруссия Д - Майнц 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль Байера. Боруссия Д - Майнц 3:1. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

Слегка неожиданный результат, учитывая нынешнее положение дел

Дубль Байера. Боруссия Д - Майнц 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" уверенно переиграла "Майнц" в 27-м туре чемпионата Германии.

Дубль за "шмелей" оформил Максимилиан Байер.

Таким образом, "Боруссия" прервала шестиматчевую беспроигрышную серию "Майнца" и вернулась в топ-10 турнирной таблицы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Бундеслига. 27-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Д" – "Майнц" 3:1

Голы: Байер 39, 72, Джан 42 – Небель 76

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити вступил в борьбу за талантливого полузащитника Айнтрахта
yellow-arrow
Игрок юношеской сборной Украины подписал контракт с Боруссией Д
yellow-arrow
Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Майнц
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости