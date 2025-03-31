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Байер заинтересован в трансфере защитника Арсенала

Германия

Могут подписать, если потеряют собственных игроков

Байер заинтересован в трансфере защитника Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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К списку игроков, которые могут покинуть "Арсенал" этим летом, присоединился Якуб Кивер, поскольку "Байер" проявил интерес к польскому защитнику.

Игровое время поляка в "Арсенале" было ограниченным после его перехода из "Специи" в январе 2023 года. В ноябре Кивер выразил желание покинуть клуб, однако Артета был настроен удержать его в зимнее окно. Теперь же, когда "Байер" проявил интерес, защитник может наконец-то найти новую команду. Заинтересованность со стороны немецкого клуба может быть связана с возможными уходами из их состава, в частности вероятным переходом Джонатана Та в "Барселону" или желанием Пьеро Хинкапие сменить клуб.

Если Кивер таки перейдет в "Леверкузен", "Арсенал", вероятно, захочет получить за него 12,5-16,7 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что в этом сезоне на счету поляка 2 ассиста в 17 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Байер (Леверкузен) Якуб Кивер
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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