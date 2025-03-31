Ключевой защитник Байера уведомил клуб о своем желании остаться в команде

Ключевой защитник леверкузенского "Байера" сообщил клубу о своем желании остаться в команде.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 29-летний Марио Эрмосо хотел бы остаться в "Байере" на следующий сезон. Он уже уведомил руководство клуба о своем решении. Срок его аренды из "Ромы" истекает в конце этого сезона. На данный момент он находится в лазарете "фармацевтов" из-за травмы плеча. Ожидается, что он уже не сыграет в текущем сезоне.

Впрочем, отмечается, что между "Байером" и "Ромой" еще не было никаких переговоров о продлении аренды Марио Эрмосо, однако они были запланированы и состоятся в ближайшее время.

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С момента своего присоединения к команде Хаби Алонсо испанец успел провести семь матчей, став основным игроком.