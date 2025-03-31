  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ключевой защитник Байера уведомил клуб о своем желании остаться в команде
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой защитник Байера уведомил клуб о своем желании остаться в команде

Германия

Недавно игрок выбыл до конца сезона из-за травмы

Ключевой защитник Байера уведомил клуб о своем желании остаться в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой защитник леверкузенского "Байера" сообщил клубу о своем желании остаться в команде.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 29-летний Марио Эрмосо хотел бы остаться в "Байере" на следующий сезон. Он уже уведомил руководство клуба о своем решении. Срок его аренды из "Ромы" истекает в конце этого сезона. На данный момент он находится в лазарете "фармацевтов" из-за травмы плеча. Ожидается, что он уже не сыграет в текущем сезоне.

Впрочем, отмечается, что между "Байером" и "Ромой" еще не было никаких переговоров о продлении аренды Марио Эрмосо, однако они были запланированы и состоятся в ближайшее время.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

С момента своего присоединения к команде Хаби Алонсо испанец успел провести семь матчей, став основным игроком.

По теме
yellow-arrow
Арминия – Байер. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Германии на 01.04.2025
yellow-arrow
Звездный нападающий РБ Лейпциг привлек внимание Милана
yellow-arrow
Известна роль Юргена Клоппа в увольнении главного тренера РБ Лейпциг
Байер (Леверкузен) Рома (Италия) Марио Эрмосо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости