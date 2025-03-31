  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Известна роль Юргена Клоппа в увольнении главного тренера РБ Лейпциг
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известна роль Юргена Клоппа в увольнении главного тренера РБ Лейпциг

Германия
Обновлено

Пытался защищать до последнего

Известна роль Юргена Клоппа в увольнении главного тренера РБ Лейпциг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание BILD раскрыло детали участия Юргена Клоппа в увольнении главного тренера "РБ Лейпциг" Марко Розе, которое произошло в минувшие выходные.

Читайте такжеПосле трёх лет сотрудничества. РБ Лейпциг уволил главного тренера

Клопп занял должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull в начале года и работает со всеми клубами этой структуры. Однако его основное внимание было приковано к проблемному положению "Лейпцига".

В воскресенье клуб объявил об увольнении главного тренера Марко Розе. По информации BILD, Клопп до последнего защищал своего бывшего подопечного. Он даже приезжал в Лейпциг на прошлой неделе, чтобы попытаться мотивировать команду на решающий отрезок сезона. Однако ситуация стала слишком сложной, и Клопп вместе с генеральным директором Red Bull Оливером Минцлаффом принял решение о расставании с Розе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Новым главным тренером "Лейпцига" стал Жолт Лев, который ранее занимал должность руководителя глобального развития футбола в Red Bull. Интересно, что его ассистентом до конца сезона будет Петер Кравитц – бывший помощник Клоппа, что подтверждает дальнейшее влияние немецкого специалиста на клуб.

Добавим, что сейчас "Лейпциг" занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги с 42 очками.

По теме
yellow-arrow
Арминия – Байер. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Германии на 01.04.2025
yellow-arrow
Звездный нападающий РБ Лейпциг привлек внимание Милана
yellow-arrow
Ключевой защитник Байера уведомил клуб о своем желании остаться в команде
Юрген Клопп РБ Лейпциг Red Bull Марко Розе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости