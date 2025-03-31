Известна роль Юргена Клоппа в увольнении главного тренера РБ Лейпциг

Издание BILD раскрыло детали участия Юргена Клоппа в увольнении главного тренера "РБ Лейпциг" Марко Розе, которое произошло в минувшие выходные.

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Клопп занял должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull в начале года и работает со всеми клубами этой структуры. Однако его основное внимание было приковано к проблемному положению "Лейпцига".

В воскресенье клуб объявил об увольнении главного тренера Марко Розе. По информации BILD, Клопп до последнего защищал своего бывшего подопечного. Он даже приезжал в Лейпциг на прошлой неделе, чтобы попытаться мотивировать команду на решающий отрезок сезона. Однако ситуация стала слишком сложной, и Клопп вместе с генеральным директором Red Bull Оливером Минцлаффом принял решение о расставании с Розе.

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Новым главным тренером "Лейпцига" стал Жолт Лев, который ранее занимал должность руководителя глобального развития футбола в Red Bull. Интересно, что его ассистентом до конца сезона будет Петер Кравитц – бывший помощник Клоппа, что подтверждает дальнейшее влияние немецкого специалиста на клуб.

Добавим, что сейчас "Лейпциг" занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги с 42 очками.